26.12.2016 17:58:39

Pınarbaşı'ndan SAÜ'ye ziyaret

Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti.

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Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti.Gerçekleştirilen ziyarette Sakarya Üniversitesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini ve millet olma bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Elmas, "Bütün polis mensuplarımızın çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz millet olarak daima polisimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günler karşısında, bu kutsal görevi başarı ile sürdüren tüm polis teşkilatına başarılar diliyorum" dedi.