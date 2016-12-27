27.12.2016 14:56:18

Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu eğitim öğretime başlıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Güven, beraberinde rektör yardımcıları ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş'ı ziyaret etti.

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Güven, beraberinde rektör yardımcıları ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş'ı ziyaret etti.Rektör Güven ziyarette Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu'nun önümüzdeki yıl eğitim öğretime başlayacağının müjdesini verdi.Başkan Dursun Ataş, Rektör Güven ve beraberindeki heyete Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu ve öğrenci yurdu binalarını gezdirdi.Ataş,rektörlük tarafından belirlenen eksikliklerin ve rektörlüğün taleplerinin tamamını büyük bir öz veriyle en kısa sürede, tarafından giderileceğini söyledi.Bunun yanında Başkan Ataş 'İnşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde okulumuz açılacak ve Pınarbaşı'mıza büyük bir katkı sağlayacaktır.'dediHayırseverler tarafından yaptırılan yüksekokul binasında 5 ayrı bölümde eğitim ve öğretim verilmesi bekleniyor.