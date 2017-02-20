20.02.2017 09:31:05

Pilotlar asfaltın tozunu attırdı

İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pistinde düzenlenen kış kupasının dördüncü ayak yarışı ve V2 Challenge ikinci etap yarışlarında kıyasıya mücadele eden pilotlar, asfaltın tozunu attırdı.

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İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pistinde düzenlenen kış kupasının dördüncü ayak yarışı ve V2 Challenge ikinci etap yarışlarında kıyasıya mücadele eden pilotlar, asfaltın tozunu attırdı.Her ayağı merakla beklenen kış kupası mücadelesinde sona yaklaşılırken, heyecan adeta zirve yaptı. İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pistinde düzenlenen yarışta 19 pilot start aldı. Yarışlarda, pilotlar dört kategoride yarıştı ve her bir kategoride alınan dereceye göre puan elde etti. Türk yarış otomobili Volkicar ile düzenlenen ve motorsporlarına başlamak için en uygun yarışma imkanı sunan V2 Challenge da, ikinci etap yarışları ile devam etti. İlk etap yarışları ile pisti tanıyarak araçlarına adapte olan pilotlar, kıyasıya rekabet ile ikinci etap yarışlarında birincilik için yarıştı. 18 pilotun start aldığı V2 Challenge mücadelesi, kış kupasının hemen ardından Ülkü Park Pistinde başladı. Sezon sonu dereceye giren pilotlara ise toplamda 10 bin TL ödül verildi. Yarışlar sonunda genel klasmanda birinci olan pilot 6 bin TL, ikinci olan 3 bin TL ve üçüncü olan da bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.