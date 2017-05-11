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PFDK, Talisca'ya 1 maç ceza verdi
11.05.2017 16:35:11

PFDK, Talisca'ya 1 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca'ya Fenerbahçe maçında yaptığı hareketten dolayı 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca'ya Fenerbahçe maçında yaptığı hareketten dolayı 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.05.2017 tarih ve 79 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Beşiktaş'ın, 07.05.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt 115,116, Güney Alt 120,121, Kuzey Alt 108,109 Kuzey Üst 408,409, Doğu Üst 415,416 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Anderson Souza Conceiçao'nun, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle haksız tahrik hükümleri dikkate alınarak takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Fenerbahçe'nin, 07.05.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 404,405,406 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray'ın 06.05.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrasında flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanamamasından ve teknik sorumlunun geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, teknik sorumlunun basın toplantısına geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor'un, 05.05.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü'nün, 08.05.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst A,B,C,D Maraton Alt A,B,C,D, Kapalı Kuzey Üst A,B,C,D, Kapalı Kuzey Alt A,B,C,D, Kapalı Güney Üst F,G,H, Kapalı Güney Alt F, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü'nün, 07.05.2017 tarihinde oynanan Boluspor - Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü'nün, 07.05.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst D,E,F Maraton Alt C,D, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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