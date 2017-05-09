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PFDK ceza yağdırdı
09.05.2017 16:03:13

PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Birçok kulübe ceza yağdı. Şanlıurfaspor Kulüp Görevlisi Azmi Küçük 50 gün, Diyarbekirspor Yöneticisi Feyzi İlhanlı 100 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

PFDK'nın açıklanan kararları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.05.2017 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 03.05.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT B,H,J,L, NUMARALI ALT B,D VE NUMARALI ÜST M,N, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, özel güvenlik görevlilerinin hakemlerin stadı terk etmeden önce görev yerlerinden ayrılmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü yöneticisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi YUSUF ONUR ÖZER'in, müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi AZMİ KÜÇÜK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 03.05.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR TFF 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C,D,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 03.05.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - SİVASSPOR TFF 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan NUMARALI BATI B1 G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MANİSASPOR Kulübü sporcusu NIKOLA MIKIC'in, 04.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig Müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübünün, 04.05.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR - GÜMÜŞHANESPOR Spor Toto 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ADEM GÖKÇE'nin, 04.05.2017 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Play-Off müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KOCAELİSPOR Kulübünün, 04.05.2017 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - ANKARA DEMİRSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübünün, 04.05.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA ADALI'nın, misafir takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTAY Kulübünün, 04.05.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 04.05.2017 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. idarecisi FEYZİ İLHANLI'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 11.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. idarecisi İKRAM İLHANLI'nın, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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