23.02.2017 18:01:49

PFDK ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Süper Lig ve TFF 1

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine ceza verdi.Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.02.2017 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün, 18.02.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Gaziantepspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Adanaspor'un, 19.02.2017 tarihinde oynanan Adanaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Adanaspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Maraton Üst F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Bursaspor Kulübü sporcusu Deniz Yılmaz'ın, 17.02.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu Müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,Denizlispor Kulübü'nün, 20.02.2017 tarihinde oynanan Denizlispor - Sivasspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün H,I,J bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Samsunspor Kulübü'nün, 17.02.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Mersin İdman Yurdu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün A,B,C,D,E,F, Maraton Üst Tribün A,B,C,D,E,F,G,H, Vip Çif A, Vip Çift B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 37 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü idarecisi Deniz Coşkun Zeren'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Balıkesirspor Kulübü'nün, 19.02.2017 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün C,D,E,F,G,H,I,J bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü görevlisi Muttalip Bozcan'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,Bandırmaspor Kulübü'nün, 19.02.2017 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Misafir Tribün A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Elazığspor Kulübü görevlisi Ünsal Çetinkaya'nın, 19.02.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,Şanlıurfaspor Kulübü'nün, 18.02.2017 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Göztepe TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç'ın, rakip takım mensuplarına yönelik ihraç öncesi ve sonrası hakaretleri nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Manisaspor Kulübü'nün, 18.02.2017 tarihinde oynanan Manisaspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Giresunspor Kulübü görevlisi Gürkan Aslan'ın, 18.02.2017 tarihinde oynanan Manisaspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü görevlisi Tolga Sayın'ın, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü görevlisi Ercan Pamuk'un, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İhtar Cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü futbolcusu Igors Tarasovs'un, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü futbolcusu Nemanja Tomic'in, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."