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09.02.2017 18:57:46
PFDK ceza yağdırdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş'e ise 1 maç cez
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş'e ise 1 maç ceza verdi.
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PFDK ceza yağdırdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş'e ise 1 maç ceza verdi.
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