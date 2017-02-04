04.02.2017 14:17:50

Peyzaj mimarlarından belediyeye destek mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt dernekler, vakıflar ve meslek odaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

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Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt dernekler, vakıflar ve meslek odaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Kurt son olarak Peyzaj Mimarları Odası Eskişehir İl Temsilciliği yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Peyzaj Mimarları Odası Eskişehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Saye Nihan Çabuk ve il temsilciliği yöneticileri katıldı.Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Çabuk, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği başarılı peyzaj çalışmalarıyla Odunpazarı'nı yeni bir görünüme kavuşturduğunu ifade eden Çabuk, Odunpazarı Belediyesi ile her zaman birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.Peyzaj Mimarları Odası Eskişehir İl Temsilciliğinin yeni yönetimini tebrik eden Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi.