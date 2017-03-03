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Peugeot, Cenevre'de gövde gösterisi yapacak
03.03.2017 13:57:12

Peugeot, Cenevre'de gövde gösterisi yapacak

Peugeot, bu yıl Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerini 2 bin 300 metrekare alana kurulu standında konuk edecek- Bu yılki fuarda sürdürülebilir mobilite çözümlerine yeni eklenen Partner Tepee Electric modelini tanıtacak olan Peugeot, ayrıca dünya çapındaki ürün atağının belkemiğini oluşturan 3 SUV modeli 2008, 3008 ve 5008 modellerini de stantta sergileyecek- Son olarak marka, oto

Peugeot, bu yıl Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda 2 bin 300 metrekare alana kurulu çift renk siyah-bakır tasarımlı bir stant ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şirket açıklamasına göre, bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı'nda sürdürülebilir mobilite çözümlerine yeni eklenen Partner Tepee Electric modelini tanıtacak olan Peugeot, ayrıca dünya çapındaki ürün atağının belkemiğini oluşturan 3 SUV modeli 2008, 3008 ve 5008 modellerini de stantta sergileyecek.

Son olarak marka, otonom sürüş özelliğine sahip otomobillerle ilgili ileriye dönük vizyonunu PEUGEOT INSTINCT CONCEPT ve yeni nesil i-Cockpit ile gözler önüne serecek.

Peugeot standına gelenleri, dünya tanıtımı yapılacak olan yeni Peugeot Partner Tepee Electric, yeni Peugeot 2008, 3008 ve 5008 modellerinin yer aldığı özel bir SUV bölümü ve Peugeot'nun elektrik destekli scooter, katlanabilir spor bisikletler, motorlu scooter ve diğer araçları olmak üzere elektrikli mobilite çözümlerinin sergilendiği özel bir elektrikli araç bölümü bekliyor olacak.

Bunların yanı sıra Peugeot'nun otonom otomobillerle ilgili geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyan ve sürücüye zaman ve özgürlük kazandıran PEUGEOT INSTINCT CONCEPT için özel olarak oluşturulan bir bölüm ve markanın spor modelleri 208 GTi by Peugeot Sport ve 308 GTi by Peugeot Sport dışında 2017 Dakar Rallisinin galibi 3008 DKR'nin sergilendiği Peugeot Sport bölümü bulunacak.

Yeni Peugeot Traveller ve yeni Peugeot 108 Collection dışında 208, 308 ve 508 modellerinin GT Line versiyonlarının da yer aldığı binek otomobil ürün gamının tamamının sergilendiği bölüm ve Metropolis, GenZe ve Belville scooter modellerinin de yer aldığı 2 ve 3 tekerlekli araçların sergilendiği bölüm stantta yer alacak.

Ayrıca, yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerini deneyimleme imkanı tanınacak.

Ziyaretçiler 3D navigasyonun teknolojik ve etkileyici bir gösterimi ve Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ile birçok sürüş destek sistemini birebir deneyimleyebilecek. Advanced Grip Control, Yokuş iniş destek sistemi, Aktif şehir içi güvenlik sistemi, Güvenlik takip mesafesi uyarısı ve Aktif şerit takip sistemi olmak üzere 8 sistemi deneyimleme imkanı tanınacak.

Markanın en yeni modellerinde de kullanıma sunduğu bütün bu sürüş destek sistemleri 2020'ye kadar otonom sürüş özelliğine sahip araca giden yolda önemli birer adım niteliği taşıyor.


- Yeni Peugeot Partner Tepee Electric


2017 Cenevre Otomobil Fuarında dünya tanıtımı yapılacak olan yeni Peugeot Partner Tepee Electric satışa sunulduğu günden bu yana büyük bir başarı elde eden çok amaçlı kullanım özelliklerine sahip Partner Tepee'nin kullanım avantajlarıyla elektrikli araç kullanma keyfini bir arada sunuyor.

5 kişiyi rahat ettirecek şekilde tasarlanan iç mekan değişkenliği ve kullanım özellikleriyle de öne çıkıyor. Peugeot Partner Tepee Electric ister kişisel isterse de ticari kullanım olsun günlük yaşamın gereklerini yerine getiren ama bunu yaparken elektrikli mobiliteyi tercih etmek isteyen müşteriler için geliştirildi.

170 kilometrelik menzil Avrupa'nın büyük kentlerinde yaşayan ve her gün ortalama 60 kilometre yol kat eden tüketicilerin beklentilerini rahatlıkla karşılıyor. Peugeot Partner Tepee sahip olduğu niteliklerle elektrikli araçlar için yeni bir kullanım alanı daha yaratıyor. Örneğin Peugeot Partner Tepee ile 5 kişilik seyahatler ve aile aktiviteleri artık mümkün. Peugeot Partner Tepee Eylül 2017 itibariyle satışa sunulacak.


- Peugeot eC03 D7 elektrik destekli bisiklet


Şehir içi kullanımına yönelik ulaşılabilir bir Peugeot e-Bike modeli olan Peugeot eC03 D7, bin 199 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiyat-performans dengesiyle dikkati çeken model Peugeot bisikletlerinin devam eden gelişiminin gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor.

Yeni eC03 D7, Peugeot'nun bisiklet ürün gamı içinde uzun yıllardır markanın en çok satan modeli konumunda olan eC03.200'ün yerini alıyor. Sahip olduğu özelliklerle mükemmel bir şehir içi elektrik destekli bisiklet yapısı ortaya koyan Peugeot eC03 D7 ön aksa entegre edilen E-Going elektro motoru, 7 kademeli Shimano vitesi ve dijital ekranıyla kolay bir kullanım ve seçilen batarya tipine bağlı olarak 50, 70 veya 100 kilometre menzil sunuyor.

Peugeot Scooters 1996 yılında lanse ettiği Scootelec, ardından 2011 yılında lanse ettiği E-Vivacity modellerinin devamı niteliğinde Cenevre Otomobil Fuarında GenZe by Mahindra iş birliği ile geliştirdiği GenZe (Generation Zero Emission) modelini lanse edecek.

Yeni GenZe elektrikli scooter teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor. Çıkarılabilir piliyle diğer elektrikli mobilite çözümlerin arasından sıyrılarak öne çıkan GenZe bu sayede kullanıcısına pili doğrudan evde şarj etme imkanı tanıyor. Böylece bir şarj noktası arama gereksinimi ortadan kalkıyor.

Arka kısmında bir 12 Volt soketi de sunan GenZe'nin tam şarj süresi 4 saat iken sadece 2 saatte yüzde 80 şarj gerçekleştirilebiliyor. Tam şarj ile 45 kilometre menzil sunan GenZe 45 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Peugeot Scooters, yeni elektrikli scooter modeli GenZe dışında Fransa'da üretilen 3 tekerlekli Peugeot Metropolis ile markanın premium ürün gamını daha da genişleten Peugeot Belville olmak üzere iki yeni model daha tanıtacak.


- Peugeot 2017 yılına güvenle başlıyor


Açıklamaya göre, sattığı 1 milyon 919 bin 460 araçla global satışlarında yüzde 12,3 büyüme kaydeden ve coğrafi satış dağılımında Avrupa dışındaki satışlarını 5 puan artırarak yüzde 43'e çıkaran Peugeot, büyük bir başarıyla tamamladığı 2016 yılının ardından 2017 yılına güvenle başlıyor.

Ticari ömrünün ortalarına gelen, ama hala markanın en çok satan modeli konumunda olan Peugeot 208 global satışlarını yüzde 8 artırarak başarısını devam ettiriyor.

Global satışlarını yüzde 10 artırarak markanın satışlarını en çok artıran modeli olmayı başaran Peugeot 2008 SUV başarısını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeni Peugeot 3008 SUV yaklaşık 4 ayda neredeyse 100 bin adetlik sipariş alarak başarısını tescil etti.

Çin pazarında lanse edilen yeni Peugeot 4008 SUV pazara sunulduğu günden bu yana 25 bin adetlik satış performansına imza attı.

Ticari araç satışlarında yüzde 10 ile rekor büyüme kaydeden Peugeot'nun Partner modeli yüzde 20, yeni Expert modeli yüzde 20 ve Boxer modeli ise yüzde 7 büyüme kaydetti.

Yeni Peugeot 3008 SUV siparişlerinin yüzde 86'sı, yeni Peugeot 4008 SUV siparişlerinin yüzde 40'ı ve Peugeot 2008 satışlarının yüzde 64'ü 3.seviye ya da daha yüksek seviyede gerçekleşirken bu performans markanın sınıf atlama stratejisini teyit etti.


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