19.07.2017 11:43:05

Petrol fiyatları yatay seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı küresel piyasalarda 48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 48,41 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,39 doları görmüştü. Bu sabah 48,63 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.26 itibarıyla yüzde 0,39 artarak 48,82 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,40 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol üretiminin artmasının fiyatlar üzerinde düşüş yönlü hareketleri desteklemesi beklenirken, küresel talebin de yükselmesiyle fiyatlar yatay seyir izledi.

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle rafine ürün talep artışının petrol fiyatlarında kısa dönemli yükseliş eğilimini destekleyeceğini belirtiyor.

Bugün küresel piyasalarda ABD MBA mortgage başvuruları, ABD haziran ayı konut başlangıçları ve inşaat izinlerine ilişkin veriler izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 48,72 ile 48,83 dolar aralığının direnç, 48,50 ile 48,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.