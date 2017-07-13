13.07.2017 11:58:12

Petrol devi elektrikli araçlardan endişeli

Bahreyn Petrol Bakanı Bin Ahmed, 'Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici' dedi.

Bahreyn Petrol Bakanı Şeyh Muhammed bin Halife bin Ahmed Al Halife, son dönemde dünya genelinde artışa geçen elektrikli araç satışına ilişkin, "Şu anda elektrikli ve hibrid araçlar dünyadaki tüm araçların yüzde 1'ini oluşturuyor ama lityum çok sınırlı bir kaynak. Bu kaynağın miktarını arttıramıyoruz. Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici" dedi.

Bin Ahmed, dünya genelinde yükselen enerji talebinin yenilenebilir enerji pazarını da etkilediğini söyledi.

Dünyada geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarında teknoloji desteğinin kullanılmaya devam edeceğini aktaran Bin Ahmed, mevcut durumda küresel enerji endüstrisinin yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığını ifade etti.

Bin Ahmed, geçmişte enerji kaynaklarının üretim maliyetinin yüksek olduğunu ama bugün gelişen teknolojiyle yeni nesil yatırımlar yapılabileceğini vurguladı.

Son yıllarda enerji sektöründe elektrikli araçların sıkça gündeme geldiğine dikkati çeken Bin Ahmed, "Bir elektrikli araç bataryası için yaklaşık 60 kilogram lityum kullanıyor. Küresel piyasada toplam lityum üretimi yıllık 35 bin ton seviyesinde. Bu konuyu dikkatli incelemiz gerekiyor. Elektrikli araç üretimi ve kullanımı için gerekli lityum sınırlı bir emtia. Bunu görmezden gelemeyiz. Şu anda elektrikli ve hibrid araçlar dünyadaki tüm araçların yüzde 1'ini karşılıyor ama lityum çok sınırlı bir kaynak. Bu kaynağın miktarını arttıramıyoruz. Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici" diye konuştu.