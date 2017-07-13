SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Petrol devi elektrikli araçlardan endişeli
13.07.2017 11:58:12

Petrol devi elektrikli araçlardan endişeli

Bahreyn Petrol Bakanı Bin Ahmed, 'Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici' dedi.

Bahreyn Petrol Bakanı Şeyh Muhammed bin Halife bin Ahmed Al Halife, son dönemde dünya genelinde artışa geçen elektrikli araç satışına ilişkin, "Şu anda elektrikli ve hibrid araçlar dünyadaki tüm araçların yüzde 1'ini oluşturuyor ama lityum çok sınırlı bir kaynak. Bu kaynağın miktarını arttıramıyoruz. Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici" dedi.

Bin Ahmed, dünya genelinde yükselen enerji talebinin yenilenebilir enerji pazarını da etkilediğini söyledi.

Dünyada geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarında teknoloji desteğinin kullanılmaya devam edeceğini aktaran Bin Ahmed, mevcut durumda küresel enerji endüstrisinin yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığını ifade etti.

Bin Ahmed, geçmişte enerji kaynaklarının üretim maliyetinin yüksek olduğunu ama bugün gelişen teknolojiyle yeni nesil yatırımlar yapılabileceğini vurguladı.

Son yıllarda enerji sektöründe elektrikli araçların sıkça gündeme geldiğine dikkati çeken Bin Ahmed, "Bir elektrikli araç bataryası için yaklaşık 60 kilogram lityum kullanıyor. Küresel piyasada toplam lityum üretimi yıllık 35 bin ton seviyesinde. Bu konuyu dikkatli incelemiz gerekiyor. Elektrikli araç üretimi ve kullanımı için gerekli lityum sınırlı bir emtia. Bunu görmezden gelemeyiz. Şu anda elektrikli ve hibrid araçlar dünyadaki tüm araçların yüzde 1'ini karşılıyor ama lityum çok sınırlı bir kaynak. Bu kaynağın miktarını arttıramıyoruz. Elektrikli araçların satışlarının artması şu an biraz endişe verici" diye konuştu.


    YORUM YAZ
Zeybekci: Darbe girişimine rağmen...
Zeybekci: Darbe girişimine rağmen...
Bakan Nihat Zeybekci, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
13.07.2017 14:06:07
Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto notası
Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto notası

13.07.2017 14:00:49
Yolcu otobüsünde yangın: 22 yaralı
Yolcu otobüsünde yangın: 22 yaralı
Şanlıurfa'da, seyir halindeyken lastiğinin patlamasının ardından bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde bulunan 22 kişi yaralandı.
13.07.2017 13:45:29
Bankalara ibraz edilen çek adedi yüzde 5 azaldı
Bankalara ibraz edilen çek adedi yüzde 5 azaldı
Yılın ilk 6 ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek adedi yüzde 5 azaldı.
13.07.2017 13:43:51
Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis
Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis
Rus muhalif lider Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis cezası verildi. Boris Nemtsov'un öldürülmesine yardımcı olanlar 11 ila 19 yıl arasında ceza aldı.
13.07.2017 13:43:32
Ankara'da toplu taşıma 2 gün ücretsiz
Ankara'da toplu taşıma 2 gün ücretsiz
Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, darbe girişimin birinci yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 2 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.
13.07.2017 13:43:06
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20 lira oldu.
13.07.2017 13:42:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş şehidini uğurladı
Kahramanmaraş şehidini uğurladı
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Youtube'da Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!
Youtube'da Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!
İrlandalı boksör davasında karar çıktı!
İrlandalı boksör davasında karar çıktı!
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları