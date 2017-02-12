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Petkim Seriye Yalova'da Devam Etti
12.02.2017 20:11:52

Petkim Seriye Yalova'da Devam Etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Petkimspor deplasmanda Yalova Group Belediyespor'u 10 sayı farkla 84-74 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Petkimspor deplasmanda Yalova Group Belediyespor'u 10 sayı farkla 84-74 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta Yalova ekibinde Kyle Hunt attığı 26 sayıyla en skorer isim oldu. İzmir ekibinde ise Kenan Bajramoviç ve Polat Kaya 21'er, Terrance Campbell ise 16 sayı kaydetti.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Uğur Özen, Uygar Kurt, Özge Şentürk

Yalova Group Belediyespor: Mert Eken x 4, Onur Sonsırma xx 11, İlker Tunalı x 2, Kyle Hunt xxx 26, Burak Şaşmaz xx 9, Orçun Okkalı xx 11, Onur Çalban x, Aubrey Coleman xx 11

Petkimspor: Ulaş Peker xx 4, Önder Külçebaş xx 4, Gökhan Karabıyık xx 10, Polat Kaya xxx 21, Terrance Campbell xxx 16, Kenan Bajramoviç xxx 21, Recep Doğrusöz xx 5, Can Terzioğlu x, Murat Kaya x 3, Emir Koç x

1. Periyot: 24-20 (Yalova lehine)

Devre: 38-40 (Petkim lehine)

3. Periyot: 57-66 (Petkim lehine)

5 faulle çıkanlar: Orçun Okkalı (Yalova Group Belediyespor), Önder Külçebaş (Petkimspor)
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