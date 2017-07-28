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Petek bal yedi, midesinden 10 santim tel çıktı
28.07.2017 17:47:41

Petek bal yedi, midesinden 10 santim tel çıktı

Antalya'da yaşayan kadının midesinden ameliyatla 10 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı. Kadının teli, kışın yediği petek balla birlikte yuttuğu düşünülüyor.


Korkuteli ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Hanım Dalkılıç'ın (42), kış aylarında yediği petek baldaki görmeden yuttuğunu söylediği tel, 2 gün önce karnında ağrı oluşturmaya başladı. Mide yanması ve şiddetli karın ağrısı ile Korkuteli'de bir hastaneye başvuran Dalkılıç, daha detaylı tetkiklerin yapılması için Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Dinç ve Uzman Dr. Nesli Yiğitsoy, hastaya ilk olarak ultrason ve tomografi çekti. Hastanın mide çıkışında karaciğere doğru ilerleyen bir cisim gören ekip, endoskopik yöntemle 10 santimetre uzunluğundaki teli çıkardı. Kapalı yöntemle yarım saatlik ameliyatla sağlığına kavuşan Hanım Dalkılıç servise çıkarıldı.

"KARACİĞERE DOĞRU İLERLİYORDU"

Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Dinç, 42 yaşındaki kadın hastasının Korkuteli'den karın ağrısı şikayetiyle hastanelerine sevk edildiğini hatırlattı.

Hastaya hemen ultrason ve tomografi çektiklerini kaydeden Doç. Dr. Dinç, "Midede şüpheli bir cisim görünce endoskopi tetkikini yaptık. Endoskopide mideyi delip karna uzanan yabancı sicim tespit ettik. Ardından operasyon kararı aldık. Operasyonda mideyi delen, karaciğerin büyük damarlarına doğru ilerleyen bir tel parçasını gördük. Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaydı. Kapalı yöntemle hastamızı yarım saat içinde ameliyat ettik. Açıklığı da dikişle kapattık" dedi.

"PETEK BALDAKİ TEL"

Hastanın operasyonun ardından ikinci günü geride bıraktığını dile getiren Doç. Dr. Dinç, "Hastamız hızlı şekilde kendini toparlıyor. Petek balların içindeki teli yutması sonucu olayın olduğunu düşünüyoruz. Bu operasyon olmasaydı tel karaciğerin büyük damarlarına doğru ilerleyip, hastamız için hayati tehlike oluşturabilirdi. Hastamız istediği her şeyi rahatlıkla yiyebilir. İki gün içinde hastamızı taburcu edeceğiz" diye konuştu.

"SÜZME BAL YİYECEĞİM"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hanım Dalkılıç, "İki gün önce midemde yanma ve ağrılar olmaya başladı. Bir anda oldu. Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildim. Doktorlarım ameliyat yaptı. Midemden tel çıktı. Bal peteğinden oldu bu tel. Balı kışın soğuk havalarda yiyordum. Şuan çok iyi hissediyorum kendimi. Bundan sonra petekli değil süzme bal yiyeceğim. Petekli bal yiyecek olanlar dikkat etsin" dedi.

Dalkılıç, doktorunun vermesi halinde teli hatıra olarak saklayacağını kaydetti.


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