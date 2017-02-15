15.02.2017 13:14:13

Peskov: Kırım'ı Ukrayna'ya iade etmeyeceğiz

Beyaz Saray'ın 'Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini bekliyoruz' sözlerine Rusya'dan bir açıklama daha geldi.

Sputnik'in haberine göre basın mensuplarının Washington'dan gelen Kırım açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Rusya, Ukrayna'daki krizin yatışması için çaba göstermeye devam ediyor ve şimdiye dek olduğu gibi sabırlı ve tutarlı olarak ABD de dahil olmak üzere partnerlerimize Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasının nedenlerini açıklama niyetinde. Ancak Kırım'ın iadesi söz konusu değil ve bu konuyu yabancı partnerlerimizle tartışmayacağız" dedi.



"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partnerlerine ve görüştüğü kişilere Kırımlılar'ın Rusya'dan koruma isteme ve Rusya'nın bir parçası olma kararı almalarının nedenlerini sabırlı ve oldukça tutarlı bir şekilde açıkladığını biliyorsunuz. Devlet Başkanı, Ukrayna'da meydana gelen ve yurtdışından finanse edilen darbeyi oldukça sabırlı ve tutarlı bir şekilde açıklıyor" diye devam eden Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili argümanlarını Washington da dahil olmak üzere yabancı partnerlerine farklı düzeylerde ve detaylı olarak anlattığını vurguladı.

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