23.12.2016 12:30:40

Pervin Buldan adliyeden ayrıldı

Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdikten sonra adliyeyi terk etti.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Bakırköy Adliyesi'nde ifade veren Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, adliyeden ayrıldı.

İfade için adliyeye giden Buldan'ın "gözaltına alındım" tweeti ve medyada çıkan haberler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "23-12-2016 günü bazı basın yayın organlarında yer alan HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın İstanbul'da gözaltına alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı gereği Bakırköy 6. Ceza Mahkemesince Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirme kararı, 23-12-2016 günü saat 08.50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile birlikte kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir" denildi.

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