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Peru'da eski devlet başkanı Toledo'nun evinde arama yapıldı
04.02.2017 22:27:22

Peru'da eski devlet başkanı Toledo'nun evinde arama yapıldı

Peru'da Brezilyalı inşaat grubu hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında eski devlet başkanı Alejandro Toledo'nun evinde arama yapıldı.

AA'nın haberine göre Perulu yetkililer, Oderbrecht inşaat şirketinin Peru'da rüşvet karşılığı aldığı kamu ihalelerine onay verdiği gerekçesiyle Toledo'nun evinde arama yapıldığını belirtti.

Savcılar, hükümetin resmi sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, Toledo'nun evinin beş saat boyunca arandığını, toplanan kanıtların müfettişler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Peru'da 2001-2006 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, dün, telefonla bağlandığı haber kanalında hakkındaki suçlamaları reddetti.

NE OLMUŞTU?

Ülkede 12 Ocak'ta, Brezilyalı inşaat grubu hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevdeki ve üç eski devlet başkanının ifadeye çağrılacağı belirtilmişti.

Adalet Bakanlığı Hukuk Başmüşaviri Julia Principe, geçen aralık ayında ABD hükümetiyle yaptığı bir ceza indirimi anlaşmasında Peru'da aldığı kamu ihaleleri için 29 milyon dolar rüşvet dağıttığını itiraf eden Oderbrecht İnşaat Grubu hakkındaki soruşturma kapsamında, ihalelerde onayı olan üç eski devlet başkanı Alejandro Toledo, Alan Garcia ve Ollanta Humala'nın ifadelerine başvurulacağını açıklamıştı. Principe, ayrıca görevdeki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin de konu hakkında görüşüne başvurabileceklerini belirtmişti.

Kuczynski, 2006 yılında Toledo eyaletinin başbakanıyken, Oderbrecht'in eyaletteki iki otoyol ihalesine girebilmesi için Kongre tarafından yapılan yasal değişikliğe onay vermişti. Şirket o sırada başka bir kamu ihalesinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturma altında olduğundan kamudan yeni bir ihale almasına olanak yoktu. Pedro Pablo Kuczynski, verdiği onayda herhangi bir suistimal olduğu iddiasını reddederken şirketin ifşa olan suçları hakkındaki soruşturmanın derinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan iddialarla ilgili inceleme yürüten Peru Sayıştayı Başdenetçisi Edgar Alarcon, başkent Lima'da düzenlediği basın toplantısında, Oderbrecht İnşaat Grubunun 1998 yılından itibaren ülkede toplam değeri 16,9 milyar dolar olan 23 ayrı kamu ihalesi aldığını, bunlardan 16'sının müfettişler tarafından incelendiğini ve makul olmayan maliyet artışları yanında kontrat ihlallerinden kaynaklanan cezaların da tahsil edilmediğinin belirlendiğini belirtmişti. Alarcon, ihalelerdeki usulsüzlüklerin kamuyu 283 milyon dolar zarara uğrattığını kaydetmişti.

Oderbrecht ve Brezilyalı petrol şirketi Braskem aralık ayında ABD Adalet Bakanlığı ile bir ceza indirimi anlaşması yapmıştı. Şirketler anlaşma kapsamında ondan fazla ülkede aldıkları kamu ihalelerinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmişti.

Peru'da görevdeki devlet başkanı yanında eski devlet başkanları da yargı dokunulmazlığına sahip olduğundan, siyasiler hakkında cezai kovuşturma başlatılması beklenmiyor.



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