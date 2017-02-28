28.02.2017 10:02:47

Personellere yeni şehitlik yönetmeliği anlatıldı

Manisa'da, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Şehit Yönetmeliği ile ilgili toplantı düzenlendi.

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Manisa'da, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Şehit Yönetmeliği ile ilgili toplantı düzenlendi.Milli Savunma Bakanlığının yazısı ile Bakanlar Kurulunca 3 Ekim 2016 tarihinde kararlaştırılan "Şehitlik Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Manisa Valiliği de, yeni yönetmelikle ilgili ilçe kaymakamları ve belediyelerin mezarlık birimleriyle toplantı düzenledi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Defin Hizmetleri Şube Müdürü Cevdet Üstündağ, ilçe kaymakamlık personelleri, Garnizon Komutanlığı personeli ve emniyet yetkilileri katıldı.Toplantıda yeni yönetmeliğin şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı, koruma işlemleri ve şehitliklere kimlerin defnedileceğine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği belirtildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, "Bildiğiniz gibi Manisa artık büyükşehir oldu. Yeni kurulan bir daire başkanlığı olmamıza rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla il genelindeki mezarlıklarda ve özellikle şehitliklerimizde özenli çalışmalar yürütüyoruz. Manisa Valiliğimizce düzenlenen yeni Şehitlik Yönetmeliği toplantısı da bizler için faydalı oldu. Şehitliklerimizde hassasiyet ve titizlikle çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.