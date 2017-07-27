27.07.2017 14:08:52

Perinçek'ten Akşener'e: Gladio kraliçesi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda Meral Akşener için 'Gladio kraliçesi' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda Meral Akşener ilgili “PKK'nın dahil olduğu bir bileşimin içinde Meral Akşener de kendisini dahil etti. Sizin söylediklerinizin hepsini ben şöyle özetleyim; Meral Akşener kontrgerilla veya Gladio'nun kraliçesi. Çiller Özel Örgütü adlı kitabımda yer alan şemanın içinde vardır. Bugünkü o yürüyüş içinde PKK ve FETÖ'nün yanında kol kola yer alması da Akşener'in bir Gladio kraliçesi olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.



AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Odatv'nin aktardığına göre Meral Akşener, Perinçek'le ilgili "Bir sen eksiktin. Perinçek'in Gladyo dediği ve Çiller Özel Örgütü diye andığı isimlerden Meral Akşener hariç tamamı bugün Tayyip Erdoğan'la birlikte. Benimle uğraşan Perinçek, onlara karşı ne yapıyor acaba?” dedi.