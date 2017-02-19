19.02.2017 22:15:36

Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Fethullahçı Terör Örgütü, Türkiye için yıkıcı bir örgütlenme, Amerika'nın kontrolünde, Türk devletinin içine yerleştirilmiş gladyo dediğimiz örgütlenme.” dedi.

Partisinin Çorlu ilçe başkanlığı tarafından, Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlediği toplantıya katılan Perinçek, Türkiye'nin terör sorunu olduğunu ve bu sorunlardan kurtulmak için ülkenin her yerini gezerek toplantılar tertip ettiklerini söyledi.

Perinçek, Çorlu'da herkesin birlik ve beraberlik içinde Vatan Partisine destek vereceğini belirterek, “Dün Kars'taydık bugün Çorlu'da, Vatan Partisi Türkiye'yi birleştiriyor. Geçen ay da, Diyarbakır kurultayını yaptık, orada da yeni yönetim oluşturduk. Bu yeni yönetimimizin yarısı AK Parti'den katılan Diyarbakır önderleri, yarısı da HDP'den katılan Diyarbakır önderleri. Şırnak'ta, Van'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, bütün bölgede HDP'liler AK Parti'liler ve diğer partilerden vatandaşlarımız ve halk önderleri, Vatan Partisinde birleşiyor.” dedi.

Hangi parti Türkiye'yi Kars'tan, Edirne'ye kadar birleştiriyorsa o partinin ülkede hükümet olacağını, Türkiye'yi bölenlerin devrinin kapandığını ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi bölmek için ne yapacaksınız? Türkiye'yi savunan merkezdeki siyasal güç olan Vatan Partisinin liderlerini içeri atacaksınız ama işte o duvarları yıktık ve o Türkiye'yi bölme planını o duvarları yıkmamızdan başlayarak yerle bir ediyoruz. Arkasından FÖTÖ'nün üzerine yüründü. Bu, Türkiye'nin önünün açılmasında çok önemli bir olay.



Vatan Partisinin 40 yıllık mücadelesinin ürünü. Fethullahçı Terör Örgütü, Türkiye için yıkıcı bir örgütlenme, Amerika'nın kontrolünde, Türk devletinin içine yerleştirilmiş gladyo dediğimiz örgütlenme. Onun yıkılması, onun temizlenmesi de Vatan Partisinin Türkiye'nin önüne koyduğu bir programdı.”

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