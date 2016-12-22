22.12.2016 23:33:53

Perasovic: 'Galibiyeti hak ettik'

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Galatasaray Odeabank maçında aldıkları galibiyeti hak ettikleri söyledi

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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Galatasaray Odeabank maçında aldıkları galibiyeti hak ettikleri söyledi.Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 86-76 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "İki gün önce maç kaybettikten sonra buraya gelip kazanmak çok önemliydi. Sonuna kadar savaştık. Galibiyeti hak ettik. Maça iyi başladık. İkinci çeyrekte onların hücum, bizim savunma ribauntlarımızda bir eksikliğimiz vardı. Onlar ikinci çeyrekte farkı açtı. Üçüncü çeyrekte mücadelemizi ortaya koyduk" şeklinde konuştu.(Oğuzhan Ort /İHA)