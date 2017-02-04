04.02.2017 14:10:02

Pera Müzesi ile Odunpazarı Belediyesi arasında iş birliği sinyali

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, İstanbul Pera Müzesi Müdürü M. Özalp Birol ile bir araya geldi.

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Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, İstanbul Pera Müzesi Müdürü M. Özalp Birol ile bir araya geldi.Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Kurt, Özalp ile bir süre sohbet etti. Özalp'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazım Kurt, Özalp'e Odunpazarı Belediyesi'nin projelerini anlattı. Odunpazarı Belediyesi'nin Tarihi Bölgede yer alan Şamlıoğlu Konağı'na Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi açtığını belirten Av. Kazım Kurt, bu müzenin Türkiye'nin ilk daktilo müzesi olduğunun altını çizdi.Pera müdürü sanat galerisinden etkilendiOdunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Özlap Birol, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni gezdiğini ve bölgeden çok etkilendiğini vurguladı. Ayrıca Birol Odunpazarı'na yeni açılacak olan sanat galerisini gezdiğini, galeriden etkilendiğini ve belediye ile çalışma yapmak istediğini ifade etti.