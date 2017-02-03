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Pepee hayranları Piazza'ya akın etti
03.02.2017 17:08:31

Pepee hayranları Piazza'ya akın etti

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee ve pepeyi oluşturan Ayşe Şule Bilgiç'in katılımı ile gerçekleşen üç boyutlu animasyon filmi 'Pepee, Birlik Zamanı'nın galası yoğun ilgi gördü.

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee ve pepeyi oluşturan Ayşe Şule Bilgiç'in katılımı ile gerçekleşen üç boyutlu animasyon filmi "Pepee, Birlik Zamanı"nın galası yoğun ilgi gördü.

Her yaştan büyük bir hayran kitlesine sahip Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee'nin üç boyutlu animasyon filmi "Pepee, Birlik Zamanı"nın Şanlıurfa galası, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Yıllardır televizyon ekranlarına kilitlediği hayranlarının karşısına bu kez yeni hikayesi ile beyaz perdede çıkan Pepee, Şanlıurfalı sevenleriyle Piazza AVM'deki Cinemaximum'da buluştu. Piazza'yı baştan sona gezen Pepee maskotu herkesin ilgi odağı oldu. Çocuklar başta olmak üzere büyük küçük herkes, Pepee ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi.

Pepee'nin Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya'da geçen maceralarını konu alan "Pepee, Birlik Zamanı" filminin özel gösterimi öncesi, karakterin oluşturucusu ve Düşyeri'nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, izleyicilerle söyleşi gerçekleştirdi. Bilgiç'e bu söyleşi sırasında, çizgi kahramanın maskotu da eşlik etti.

"Pepee ilk günden beri halkın kahramanı"

Kendisini "Düşyeri Stüdyoları ve Pepee'nin kurucu annesi" olarak tanıtan Ayşe Şule Bilgiç, Şanlıurfa'da oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Anadolu'nun doğusunu da en az batısı kadar sevdiklerini ifade eden Bilgiç, "Burada var olmak ve burada yaşayan halkımızla bütünleşmek bizim için çok önemli. Bugün Pepee ile birlikte Şanlıurfa'dayız ve çok heyecanlıyız" dedi.

Pepee'nin ilk günden beri halkın kahramanı olduğunu belirten Bilgiç, "Pepee her zaman halkla bütünleşmiş bir karakter. Bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin varlıklarını, tarihini, kültürünü çok önemsiyor. Halk oyunlarını çok seviyor. Bu filmde de 'artı bir şey katalım' dedik. Filmin bir mekanda geçmesi gerekiyordu ve biz hikayenin Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya'da geçmesini istedik" dedi.

Film, Göbeklitepe'nin tanıtımına da katkı sağlayacak

Hikayenin bir bölümünün geçtiği Göbeklitepe'nin öneminden de bahseden Ayşe Şule Bilgiç, "Urfa-Göbeklitepe dünya tarihini değiştiren bir yer. Bugün Göbeklitepe 12.000 yıl önce yapıldığı öngörülen, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bizim topraklarımız üzerinde bulunmuş çok özel bir yer. Çok önemli bir değer. Biz ne yazık ki Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak henüz bunun önemini yeterince kavrayabilmiş durumda değiliz. Biz Pepee filmine Göbeklitepe'yi koymak istedik, en azından yeni nesil Göbeklitepe'nin ne kadar önemli, tarihi ve güzel bir yer olduğunu bilsin ve sahip çıksın. Umarım bundan sonra akın akın Göbeklitepe'ye ziyaretler başlar, bizzat gelip görürler" dedi.

Göbeklitepe'ye özel şarkı

Göbeklitepe için bir de şarkı yaptıklarını dile getiren Bilgiç, "İzleyicilerimiz filmde de dinleyecekler. Adı Göbeklitepe olan ve Şanlıurfa'daki bu mekanın ne kadar önemli bir yer olduğunu anlatan çok güzel bir şarkı" ifadelerini kullandı. Ayşe Şule Bilgiç, daha sonra Pepee hayranlarıyla birlikte filmi izledi. Pepee, sinema filmindeki maceraları ve Göbeklitepe'ye özel eğlenceli şarkısıyla Şanlıurfalı hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

Yönetmen koltuğunda Hüseyin Emre Konyalı'nın oturduğu, senaryosu Ayşe Şule Bilgiç'e ait olan "Pepee, "Birlik Zamanı" filminde Pepee'yi Yağız Alp Şimşek seslendirirken, seslendirme kadrosunda Iraz Elif Kıraç, Çağrı Manas Kıraç, Meryem Atmaca ve Emre Törün de bulunuyor.

Filmin konusu ise, dedesinin ürettiği balonun peşinden maceraya atılan Pepee'nin sorgulamaları ve başından geçenlerin anlatıldığı filmde Pepee, teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kaybolur. Bu uçan teknolojik balon Pepee'yi önce Adıyaman-Nemrut, Urfa-Göbeklitepe ve en son da Kapadokya'ya götürür.

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