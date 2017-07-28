28.07.2017 16:36:59

Pepe'den Atınç'a geçmiş olsun mesajı

Antrenmanda sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak Beşiktaşlı oyuncu Atınç Nukan'a takım arkadaşı yeni transfer Pepe, geçmiş olsun mesajı yolladı.



Siyah-beyazlıların yeni transferi Portekizli oyuncu Pepe, sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan Atınç Nukan'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı. 6 ay forma giyemeyecek olan genç oyuncunun fotoğrafını paylaşan Pepe, "En yakın zamanda iyileşmen dileğiyle. Güçlü dur arkadaşım" notunu ekledi.