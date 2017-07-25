25.07.2017 10:11:50

Pentegon'dan yeni S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Davis, Ankara’nın Moskova ile yürüttüğü S-400 görüşmelerini kendi açısından açıklama hakkı olduğunu söyledi.

NATO üyesi ülkelerin askeri ekipmanlarının birbirine entegre olması gerektiğini de hatırlatan

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın ‘Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasının kaygı verici olacağı' yönündeki açıklamasıyla Pentagon'dan değerlendirme geldi.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, “Türkiye bir NATO müttefikidir. Birlikte operasyon yaptığımız, tatbikatlar düzenlediğimiz ve ortak savunma konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğumuz herhangi bir ortağımızda olmasını istediğimiz şey, ekipmanların birbiriyle karşılıklı çalışma kabiliyetine sahip olmasıdır” diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasını kendi açısından açıklama ve karar verme hakkına sahip olduğunu dile getiren Davis, Türkiye'nin ABD'nin araç ve cihazlarına entegre edebilecek ekipmana sahip olmasını beklediklerini kaydetti.

ABD'nin bu konuda Ankara'ya herhangi bir alternatif sunup sunmadığına yönelik soruyu da cevaplandıran Davis, ‘özel görüşmelerin detaylarına girmek istemediğini' söyledi.