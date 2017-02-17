18.02.2017 02:22:13

Pentagon: Yabancı savaşçı akının durma süreci Türkiye’de başladı

Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, yabancı savaşçılarla ilgili açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre her an bölge izlendiği için örgütün şehri fark ettirmeden kalabalık bir yabancı savaşçı grubuyla takviye etme imkanının bulunmadığını ifade eden Pentagon sözcüsü, yabancı savaşçı akışı konusunda şunları kaydetti:

“Onların yabancı savaşçı toplama kabiliyetleri oldukça zayıfladı. Bu birkaç faktörün birleşmesi ile oldu: (Yabancı savaşçı akının durma süreci) Türkiye'de başladı. Sınır boyunca harcadıkları çaba ve Cerablus, El Rai ve Dabık arasında alanı temizlemeleri ile başladı o süreç.”



RAKKA

Musul ile birlikte Rakka'nın da IŞİD'den alınacağını ifade eden sözcü Rakka'nın Musul kadar büyük olmadığını ve daha kolay alınabileceğini sözlerine ekledi.

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