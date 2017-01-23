23.01.2017 23:14:02

Pentagon: Türkiye’nin El Bab’ı almasını destekliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Türkiye'nin El Bab ilçesini IŞİD'tan geri almasını istediklerini ve bu minvalde Türkiye destekli güçlere hava desteği verdiklerini açıkladı.

Suriye'nin El Bab ilçesi yakınlarında IŞİD hedeflerine beş hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine bir soruyu yanıtlayan Albay Davis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarını başlattığı günden bu yana Carablus, El Rai (Çobanbey) ve Dabık'ın IŞİD'tan alınmasına hava desteği ve özel kuvvetlerle yardımcı olduklarını belirtti.

Davis, sözlerine, “Dabık'ın alınmasından sonra (Türkiye destekli güçler) El Bab'a yöneldiler. Biz bunu da destekliyoruz ve onların El Babı IŞİD'tan almasını istiyoruz. Türk hükümeti ve askeri mevkidaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor.” şeklinde devam etti.

Türkiye'nin IŞİD karşıtı çabalarını destekliyoruz



Görüşmelerde duyurulacak yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Davis, Türkiye'nin bir koalisyon ortağı olduğunu ve ABD'nin Türkiye'nin IŞİD karşıtı çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Toplantıdan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise "ABD'nin, Türkiye'ye sadece insansız hava araçlarıyla istihbarat toplama konusunda destek verdiğini, bölgede yapılan saldırıların ise koalisyonun bağımsız olarak belirlediği hedeflere operasyon düzenlemesi şeklinde olduğunu" söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder