18.02.2017 02:18:16

Pentagon: IŞİD'in Rakka’daki elebaşları kaçmaya hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, IŞİD'in Rakka’daki elebaşlarının Deyr ez-Zor’a kaçmaya hazırlandıklarını söyledi.

AA'nın haberine göre Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davis, Rakka şehrinin kuzey, batı ve güneyden sarıldığını şehrin güneybatısından Deyr ez-Zora çıkan yol dışında IŞİD'in kullanabileceği rota kalmadığını söyledi.

Rakka'nın güneyinde Fırat Nehri üzerindeki üç köprünün de hava saldırılarıyla kullanılmaz hale getirildiğini belirten sözcü Davis şu ifadeleri kullandı:

“IŞİD'n üst düzey liderleri ve birçok bürokratının ve yöneticinin, biliyorsunuz çok bürokratik bir örgüt, Rakka'dan ayrılma sürecini girdiğini ve operasyonlarını nehirden aşağıya doğru taşımaya başladıklarına dair emareler görmeye başladık. Rakka'da sonlarının yakın olduğunu kesinlikle anlamaya başladılar ve şimdi de liderlerinin kaçışını görüyoruz.”

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