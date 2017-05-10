SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Pentagon'dan PYD/PKK'ya verilecek silahlarla ilgili açıklama
10.05.2017 21:19:16

Pentagon'dan PYD/PKK'ya verilecek silahlarla ilgili açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, PYD/PKK'ya verilecek silahların DEAŞ'ın bitirilmesinden sonra toplanmayacağını söyledi- Albay Dorrian:- 'Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir'- 'DEAŞ'ın el yapımı bomba yüklü zırhlı araçlarının üstesinden gelecek kapasitede silahlar vereceğiz. Düşman sı

" ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, terör örgütü PYD/PKK'ya verilecek silahların bir kısmının Suriye'de olduğunu ve silahların DEAŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi.

Albay Dorrian, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da video konferans yoluyla gazetecilere Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Pentagon'u PYD/PKK'ya silah vermesi konusunda yetkilendirmesine değinen Dorrian, "Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir. Dünkü karar yetkilendirme kararıydı. Bu, devam edecek bir çaba olacak." dedi.

Verilecek silahların miktar ve türlerinin değişik görevlerde kullanılabilecek şekilde belirleneceğini ifade eden Dorrian, silahların Rakka'nın çevrelenip nihayetinde DEAŞ'tan alınmak üzere PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu tüm Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verileceğini aktardı.

Dorrian, Suriye Arap Koalisyonu için Suriye'ye gönderdikleri bir kısım silahların bir an önce dağıtımına başlanacağını ve daha sonra ABD'nin bölgeye yeni silahlar nakledeceğini kaydetti.

- Anti-tank silahları da verilebilir

Silahların türleri ve modelleri konusunda detaya girmeyen Dorrian, küçük ölçekli silahların yanı sıra DEAŞ'ın bomba yüklü zırhlı araçlarını imha edebilecek kapasitedeki silahların da verileceği bilgisini paylaştı.

Dorrian, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyon boyunca gördüğümüz DEAŞ'ın el yapımı bomba yüklü zırhlı araçlarının üstesinden gelecek kapasitede silahlar vereceğiz. Düşman sıradan araçların üstlerini birçok karmaşık kaplama ile zırhlandırıyor. Bu araçları sadece tüfeklerle alt etmek oldukça zor. Dolayısıyla bu araçlara karşı ağır makineli tüfekler veya daha büyük silahlar kullanmanız gerekecek."

Dorrian, silahlarla ilgili eğitimin önemli bir kısmının ABD askerleri tarafından bölgedeki ortaklara verildiğini ancak ileride çerçevesi belirlenecek bir eğitim programının da yapılabileceğini bildirdi.

- Silahlar geri alınmayacak

Silahların ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği görevler kapsamında çeşitli şekillerde kullanacağını ifade eden Dorrian, bu silahların geri alımının söz konusu olmayacağını söyledi.

Bir gazetecinin, "Bu silahları belirli görevler için veriyoruz dediniz, o zaman görev tamamlanınca bu silahlar geri mi toplanacak?" şeklindeki sorusu üzerine de Dorrian, "Hayır. Silahlar DEAŞ ile savaşta kullanılmaya devam edilecek. DEAŞ, ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bu silahların bedelini ödeyecek." diye konuştu.

Dorrian, AA muhabirinin, "DEAŞ bitirildikten sonra bu önemli silahlara ne olacak?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu silahlar DEAŞ'ı yenmek için kullanılacak. Bu yüzden burada anlaşılması gereken önemli noktalardan biri şu: Tüfek veya benzeri silahlardan bahsediyorsanız, mühimmat tedariki bu silahların üzerinde önemli bir doğal sınırlama faktörüdür. Bu silahlar görev bazlı verileceği için zaten böyle bir doğal bir sınırlama faktörü söz konusu."

Muhabirin, "Bu silahların bir noktada Suriye'deki diğer muhalif gruplara veya müttefik ülkelere dönmeyeceği konusunda nasıl bir güvenceniz var?" şeklindeki sorusu üzerine Dorrian, ABD'nin süreci gözlemleyerek kontrol edeceğini ifade etti.

Dorrian, "Bu silahlarla ne yapıldığını izliyoruz. Belirlenen amaçlara uygun kullanılmasını sağlıyoruz. Bu silahları alanlardan, silahları DEAŞ'a karşı kullanmaları vaadini aldık ve bu silahların yerine kullanıldığından emin olmak için izlemeye devam edeceğiz. Burada ne yapacağımız ile ilgili spekülatif tartışmalara girmeyeceğim ancak vardığımız mutabakatın dışına çıkılması bu ortaklarımızla yaptığımız operasyonları ve verdiğimiz desteği etkileyecektir." dedi.

    YORUM YAZ
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.
10.05.2017 20:56:28
AB Bakanı Çelik, Juncker ile görüştü
AB Bakanı Çelik, Juncker ile görüştü
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.
10.05.2017 20:37:28
17 Mayıs 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacak
17 Mayıs 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacak
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı günün 'Galatasaray Bayramı' olarak kutlanacağı bildirildi.
10.05.2017 20:34:50
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Le Pen cephesinde çatlak!
Le Pen cephesinde çatlak!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları