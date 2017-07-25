25.07.2017 10:40:59

Pentagon'dan PKK/PYD açıklaması

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, Özel Kuvvetler Komutanı Thomas'ın, 'ABD'nin PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG'ye isim önerdiğine' ilişkin açıklamasına yönelik soruları geçiştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas'ın, "ABD'nin PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye isim önerdiğine" ilişkin açıklamasına yönelik soruları geçiştirdi.

THOMAS "PYD'YE İSİM DEĞİŞTİRMELERİNİ ÖNERDİK" DEMİŞTİ

Pentagon'daki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Albay Davis'e, Orgeneral Thomas'ın cuma günü Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı "ABD'nin Türkiye'nin tepkisini geçiştirmek ve PKK/PYD'ye meşruiyet kazandırmak üzere örgüte ismini değiştirmesini tavsiye ettikleri" şeklindeki açıklamaları soruldu.

Davis, soruya cevap verirken Suriye'de IŞİD'e karşı verdikleri mücadelenin öneminden ve hangi unsurların nasıl katkı sağladığından bahsetti.

CEVAP VEREMEDİ

PKK/PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) IŞİD ile mücadelede "etkin" olduğunu savunan Davis, "ABD'nin SDG isminin türetilmesinde nasıl bir rolü olduğu" şeklindeki soruya "Bu konuda elimde bir şey yok" cevabını verdi.

50 BİN KİŞİ OLDULAR

Bir yıl öncesine kadar SDG'nin 20 bin kişilik grup olduğunu, ancak şimdi 50 bin kişiye ve çok etnikli bir yapıya kavuştuğunu savunan Davis şunları kaydetti:

"SDG'nin etnik kompozisyonunu değiştirmek için çok çalıştık. Başlarda sadece etnik Kürtlerden oluşuyordu. Başta Sünni Araplar olmak üzere diğer etnik grupların memnuniyetle karşılandığı büyük bir çadır kurmaya çalıştık. Şimdi Kürtlerle Sünni Araplar arasında yarı yarıya bölünmüş durumda. Sayısı 50 bin civarında. Dolayısıyla katlanarak büyüdü. Rakka'da özelinde işi yapanların çoğu Sünni Araplardır, orada kontrolü ele almaya hazırlanan yerel gruplar."