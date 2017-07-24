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Pentagon: Batı baharı yaşanabilir
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir
24.07.2017 17:02:03

Pentagon: Batı baharı yaşanabilir

Pentagon tarafından hazırlanan raporda Batı'da da Arap Baharı'na benzer bir ayaklanmanın yaşanabilme ihtimali dillendirildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve orduya bağlı kilit kurumlarla istişare ederek hazırladığı rapor, ABD hegemonyasının hızla çöktüğü uyarısında bulundu. Bir çok haber sitesi ve gazete tarafından da bu açıdan haberleştirilen raporda dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise Batı'da da Arap Baharı'na benzer bir ayaklanmanın yaşanabilme ihtimali oldu.

BATI'DA BAHAR YAŞANABİLİR

Rapor ayrıca, Arap Baharı benzeri bir gelişmenin Avrupa ve ABD'de de yaşanma ihtimalinin de güçlendiğini belirtiyor. Raporda, liderlik eksikliğinin hissedildiği ve aşırı sağ/ırkçı hareketlerin yükseldiği Batı coğrafyasında, Arap Baharı gibi ‘lidersiz istikrarsızlık' genel olarak geleneksel otorite yapılarının erozyona uğraması ya da popülist iç kargaşaların kendisini hissettirebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Raporun diğer kısmı için fotoğrafa tıklayınız:

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