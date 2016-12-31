31.12.2016 22:49:18

Pendikspor As Başkanı Mustafa Şahinyılmaz'dan açıklama

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımı Pendikspor'un Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, 'Arda, Burak ve Selçuk Pendikspor'u alıyor' haberleri sonrası, 'Konu yönetim kurulunun konusu ama biz transfer için konuşuruz' dedi.

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımı Pendikspor'un Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, "Arda, Burak ve Selçuk Pendikspor'u alıyor" haberleri sonrası, "Konu yönetim kurulunun konusu ama biz transfer için konuşuruz" dedi.Sosyal medyada yayılan "Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray ve Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'u almasından sonra Arda, Burak ve Selçuk da Pendikspor'u alıyor" haberine istinaden, kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, "Konu yönetim kurulunun konusu, bizim transfer komitesi olarak bir sol açık ve bir forvet arayışımız var. Bu konuda kendileriyle görüşebiliriz" dedi.İsmi geçen futbolculara Pendikspor'da oynamak istedikleri takdirde görüşmeye davet eden Şahinyılmaz, diğer konularda ise topu yönetim kuruluna attı.