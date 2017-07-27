27.07.2017 18:23:15

Pendik'te ağaçlık alanda ceset bulundu

Pendik'te ağaçlık bir alanda elleri ve ağzı bağlanmış halde erkek cesedi bulundu. 25 yaşında bir gence ait olduğu tespit edilen cesedin daha önce darp edildiği belirlendi.



Pendik Kavakpınar Mahallesi Sever Sokak içerisinde ağaçlık bir alanda ceset bulundu. Olayın ihbarından sonra sokağa gelerek çalışma yapan polis ekipleri ağaçlık alana atılan cesedin 25 yaşındaki Ozan Bal'a ait olduğunu tespit etti. Cesedi, elleri ve ağzı bağlanmış halde bulan polis ekipleri, gencin öldürülmeden önce darp edildiğini belirledi.



Yaşanan olay üzerine mahalle sakinleri de büyük bir korku yaşadı. Olay mahallinde toplanan vatandaşlar çalışmaları üzüntüyle izlerken gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.