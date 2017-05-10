10.05.2017 19:11:15

Pencerede asılı kalan çocuk son anda düşmekten kurtuldu

Adana'da 5 yaşındaki bir çocuk, kaldıkları otelin 5'inci katından düşmek üzereyken pencere pervazına tek eliyle tutunarak hayatta kaldı. Yardım çığlıkları atan çocuk otel görevlileri tarafından kurtarıldı.

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Adana'da 5 yaşındaki bir çocuk, kaldıkları otelin 5'inci katından düşmek üzereyken pencere pervazına tek eliyle tutunarak hayatta kaldı. Yardım çığlıkları atan çocuk otel görevlileri tarafından kurtarıldı.Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun isimli 5 yaşındaki çocuk, annesi alışverişe gittiği sırada otel odasında tek kaldı. Annesine bakmak için pencereden sarkan çocuk, otelin 5'inci katından düşmek üzereyken tek eliyle pervaza takılarak yardım bekledi. Çevredeki vatandaşlar bir anda otelden yardım çığlık duyunca gördükleri manzara inanamadılar. Yardım isteyen çocuğu gören vatandaşlar 'Harun düşme, dikkat et, sıkı tutun' diye seslendi. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Alışverişten dönen anne ise, kalabalığı görünce merak'a kapıldı. Otele doğru baktığında ise oğlunun yere düşmek üzere olduğunu görünce baygınlık geçirdi. Çocuk ise otel görevlileri tarafından son anda kurtarılarak, büyük bir faciadan dönüldü.Ölümden dönen oğlu ile otel lobisinde buluşan genç kadın, oğlunun yanaklarını, başını ve ayaklarını öperek hem onu hem kendisini teselli etmeye çalıştı.