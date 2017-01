21.01.2017 22:48:08

'Penaltı haksız'

Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Igor Tudor, "Doğruyu konuşmak gerekirse, televizyondan izlediğim kadarıyla penaltı doğru bir karar değil" dedi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tudor, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her zaman büyük takımlara karşı, Galatasaray'a karşı maç kazanamıyorsunuz. Oyuncularım her şeylerini verdiler bugün. Oyuncularım için, kulübüm için ve buraya gelen taraftarlar için çok mutluyum. Maça çok iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Büyük takımlara karşı veya her hangi bir takıma karşı sürekli savunma yapan bir anlayışım yok, böyle bir futbol oynamayı sevmiyorum. Hücumda yapmanız gerekiyor, korkmamanız, gol atmayı düşünmeniz gerekiyor. Bu yaklaşımımda galibiyeti getirdi diyebilirim bugün" dedi.Her maça aynı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Tudor, şöyle konuştu:"Sürekli en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ekstra bir enerji harcamıyorum veya ekstra bir odaklanma durumum olmuyor. Sadece rakipler değişiyor, hakemler değişiyor. Ama hazırlanmamız her defasında devam ediyor.""PENALTI BANA GÖRE HAKSIZ"Penaltı pozisyonu ve Galatasaray'da Yasin Öztekin'in golden önce elle kontrol ettiği yönündeki eleştirilerle ilgili sorulan soruya ise Tudor, şöyle cevap verdi:"Hakemlerden şikayet ediyorum bildiğiniz gibi ama bunu söylemem gerekiyor. Televizyonda izledim, dürüst olmam gerekiyor. Penaltı bana göre haksız, penaltı değil. Onu da televizyonda gördüğüm kadarıyla yüzde 50-50 diyebilirim. Çünkü bir açıdan var gibi görünüyor diğer açıdan yok gibi görünüyor. Savunma hattımız bir sıkıntı olduğunu ben de fark ettim. Sorun önde kalmak veya geride karşılamak değil rakibi, sorun öndeki arkadaşlarımızın toplu oyuncuya baskı yapmaları. Eğer önde oynayacaksanız toplu oyuncuya baskı yapmanız gerekir. Bu şekilde hazırlanmıştık ama Seleznoz tam hazır olmadığı için geri çekilmek zorunda kaldık, geri çekilince agresifliğimizi kaybettik. Sıcağı sıcağına olduğu için en iyi maçımız olmadığını söyleyebilirim."(Çetin Uzunkara - Yasin Erdem/İHA)