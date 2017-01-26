26.01.2017 17:04:56

Peki duvarın parasını kim ödeyecek?

Trump'ın Meksika sınırına duvar inşaası için verdiği onay beraberinde 'parayı kim ödeyecek' tartışmasını de getirdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Trump, aylardır Amerikan kamuoyunda tartışılan "Meksika sınırına duvar örülmesi" ile ilgili başkanlık kararnamesine imza attı.

MEKSİKA: ÖDEMEYECEĞİZ

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Çarşamba akşamı televizyonda yayımlanan konuşmasında Trump'ın hamlesini kınadı. Ülkesinin duvar için para ödemeye niyeti olmadığını tekrarladı.

TRUMP İLE SALI GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi planlanan Pena Nieto, “ABD'nin duvar örülmesini devam ettirme yönündeki kararını esefle karşılıyor ve kınıyorum. Yıllardır bu duvar bizi birleştirmektense bölüyor. Meksika duvarlara inanmıyor. Daha önce de söylediğim gibi, herhangi bir duvar için para ödemeyeceğiz” dedi.

GÖÇMENLER ve BORU HATTI...

İkinci kararnameyle Trump, yasa dışı şekilde ülkede bulunan göçmenlerin ABD'den gönderilmesi önerisini reddeden genellikle Demokrat valilerin yönettiği eyaletlerin federal bütçelerini sınırlamayı öngörüyor.

Trump, Kuzey Dakota'da Kızılderililerin yaşadığı bölgeye inşa edileceği gerekçesiyle aylardır protesto edilen petrol boru hattına da onay veren başkanlık emrini imzalamıştı. Karara tepki gösteren protestocular sokaklara dökülmüştü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder