SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Pehlivanlar 'kar meydanı'na çıktı
12.02.2017 16:31:25

Pehlivanlar 'kar meydanı'na çıktı

Antalya'da pehlivanlar kar üzerinde güreş tuttu. Konyaaltı Belediyesi tarafından Saklıkent Kayak Merkezi'nde bu yıl 2

Antalya'da pehlivanlar kar üzerinde güreş tuttu.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Saklıkent Kayak Merkezi'nde bu yıl 2.'si düzenlenen Kar Şenliklerinde kispetlerini giyip kar üzerinde peşrev çeken pehlivanlar, soğuğa rağmen hünerlerini sergilediler. Soğuk hava sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşayan pehlivanlar, sırtları yere gelmesin diye iki misli çaba harcadılar.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başından sonuna kadar takip ettiği güreşlere yine 2013 yılı Kırkpınar Başpehlivanı ve Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban da destek verdi. Ata sporu olan güreşi yaz ve kış yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yazın Feslikan Yaylası'nda düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini bundan böyle kışın Saklıkent'e taşıyacaklarını, daha geniş organizasyonla güreşseverlere kışın da bu keyfi yaşatacaklarını söyledi.

Minik ve orta boyda yaklaşık 20 sporcunun katıldığı güreşlerde, özellikle minikler oldukça zorlandı. Su geçirmeyen kispet ve ayakkabıdan aşka üzerlerinde başka bir şey bulunmayan güreşçiler, meydanı dolduran vatandaşlara da keyifli bir güreş izletmeyi başardı. Güreşler sonunda dereceye girenlerin ödülleri ise alkış oldu.

İlk kez kar üzerinde güreştiklerini söyleyen güreşçiler, çimde güreşmekten daha zor olduğunu ve hem rakiple hem de soğukla mücadele etmeleri gerektiğini söylediler.

(Cafer Eser - Suat Metin / İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
12.02.2017 16:52:31
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını silahla rehin alan şüpheli, 18 saattir polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
12.02.2017 16:16:56
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.02.2017 16:08:48
Kasımpaşa farklı kazandı
Kasımpaşa farklı kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçı, ev sahibi takımın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
12.02.2017 16:06:18
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Sağlık Bakanı Akdağ, 'Şu anda, sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Gerekirse farklı cezalar da uygulayabiliriz.' dedi.
12.02.2017 15:44:14
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi'nin yeni başkanı, PKK bağlantılı 110 işçinin görevine son verildiğini açıkladı.
12.02.2017 15:35:06
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya, gezegenleri daha iyi tanımak için ortak bir projeye imza atacak.
12.02.2017 15:29:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları