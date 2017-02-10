10.02.2017 10:02:47

Pazaryeri İş Ticaret ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden İş Ticaret ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden İş Ticaret ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılıyor.2014 yerel seçimlerinde halka verilen sözün ardından yapılmaya başlanan merkezin detayları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Zeminde otoparkının, 29 dükkanın ve üst katında kültür merkezinin bulunacağı projenin çatı kaplama işlemleri başladı. Başkan Yalçın, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelerken, "İş Ticaret ve Kültür Merkezi projemizde çatı kaplama işlemleri başladı. İlçemize sosyal ve ekonomik olarak çok büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Seçim beyannamesinde ne söz verdiysek fazlasını yapmaya kararlıyız. Halkımızın bize gösterdiği ilgi alaka ve destekle ilçemizin gelişmesi, kalkınması, yaşanabilir bir ilçe olması için durmadan gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.