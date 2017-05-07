08.05.2017 14:06:45

Pazaryeri Belediye Meclisi toplantısı

BİLECİK (İHA) â€' Pazaryeri Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirilirken, 12 gündem maddesi görüşüldü.

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BİLECİK (İHA) â€" Pazaryeri Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirilirken, 12 gündem maddesi görüşüldü.Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilk gündem maddesi olan 2016 yılı kesin hesabının görüşülmesi kesin hesap oy birliğiyle kabul edildi. İkinci gündem maddesinde imar komisyonu raporunun görüşmeleri oldu. Bu gündemde bir bankanın ATM'sinin İş Ticaret Ve Kültür Merkezinin önünden kaldırılması ve komisyon raporu gereği Çarşı meydanında durağın yanındaki yere taşınması oy birliğiyle kabul edildi. Üçüncü gündem maddesi olarak, Kadınlar Kahvesi danışmanlık bedelinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu gündem maddesinde Kadınlar Kahvesi ve Sosyal Tesisinin projenin hazırlanması ihale edilmesi ve kontrollüğünün yapılması görüşüldü. Ayrıca kontrollüğünü İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğündeki teknik elemanlarla yapılması bedelinin yasal paylardan kesilmesine karar verildi. Dördüncü gündem maddesi olarak, evsel atık tarifelerinin tespitinin görüşülmesi ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Beşinci gündem maddesi olarak, yıkılacak derecedeki tehlikeli yapıların tespitinin görüşülmesi ve konunun incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Altıncı gündem maddesinde Eskişehir Kültür Varlıklarından gelen onay neticesinde Pazaryeri İş Ticaret ve Kültür Merkezinin önündeki trafo yerinin kaldırılması ve imar planlarına işlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Yedinci gündem maddesi olarak, Dereboğaz Mahallesi 272 ada 5 parselin köşesindeki trafo yerinin görüşülmesi ve konunun imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Sekizinci gündem maddesi olarak, ticaret ve konut alanlarındaki kat yüksekliğinin görüşülmesi ve sit alanlarının dışındaki kat yüksekliklerinin 16 buçuk metreyi geçmemesi oy birliğiyle kabul edildi. Dokuzuncu gündem maddesi olarak, Halk Eğitim Merkezine ortak ödenek aktarımının görüşüldü. Bu gündemde Halk Eğitim Merkezi çevre düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığından gelen 300 bin TL'lik ödeneğin kullanılması ve ihale edildikten sonra ihale bedelinin geri kalan kısmının Pazaryeri Belediyesi tarafından karşılanması oy birliğiyle kabul edildi. Onuncu gündem maddesi olarak, Yüzbaşı Mahallesinde bulunan park yerinin görüşülmesi ve konunun incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. On birinci gündem maddesi olarak, Pazaryeri Organize Sanayi'nin su protokolünün görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesinde Organize Sanayi Bölgesi ile su protokolünün yapılması için Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Sonuncu gündem maddesi olarak norm kadro cetvelinin revize edilmesinin görüşülmesi ve norm kadrodaki cetveldeki 3 adet müdürlüğe vasıf kazandırılması oy birliğiyle kabul edildi.Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Tüm kararlarda oy birliğiyle kabul edilmesinde duyarlılık gösteren meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum" dedi.