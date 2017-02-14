14.02.2017 09:31:23

Pazarlar SYDV'nin 2016 yılı faaliyeti

Pazarlar Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2016 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

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Pazarlar Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2016 yılı faaliyet raporunu açıkladı.Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gerekli yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapıldığını belirtti.Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, "2016 yılında ilçe merkezi ve 7 köyümüzde ikamet eden 201 kişiye 32 bin 450 lira nakdi yardım 385 kişiye 87 bin 40 lira nakdi gıda yardımı, 37 kişiye 15 bin 780 lira eğitim yardımı, 8 kişiye 5 bin 940 lira sağlık yardımı, 467 kişiye 183 bin 971 lira kömür yardımı ve 4 kişiye öksüz yetim yardımı yapıldı. 2022 sayılı kanun kapsamında 314 kişiye engelli ve yaşlı aylığı, 3 kişiye muhtaç asker aylığı, 42 kişiye de EVEK (Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yapılan yardımlar) aylığı bağlanmıştır. Vakfımızın öz kaynaklarından 183 bin 471 lira ve merkezi olarak yardımlar ise 1 milyon 59 bin 779 lira olup; 2016 yılında toplamda 1 milyon 378 bin 141 lira yardım yapıldı. Vakfımızın sosyal hizmet projesi kapsamında ilçede ve köylerinde ikamet eden yanında bakacak kimsesi olmayan, bakıma muhtaç, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde yaşamını sürdüren yaşlı vatandaşlarımızın evlerinin ve eşyalarının temizliği yapılmış ve 6 adet bayan da proje kapsamında istihdam edilmiştir. Ayrıca aşevi projemizle yardıma muhtaç 83 aileye günde bir öğün sıcak yemek veriyoruz" dedi.(MB-EFE)