23.01.2017 17:17:06

Pazarkapı'da yapılacak olan akıllı dönel kavşak 6 Şubat'ta ihale edilecek

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mevkiinde inşa edilecek olan akıllı dönel kavşak için yapım ihalesinin 6 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mevkiinde inşa edilecek olan akıllı dönel kavşak için yapım ihalesinin 6 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.Konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde uygulanacak olan kavşak projesinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylandığını ve yapım ihalesinin Karayolları tarafından 6 Şubat'ta gerçekleştirileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Bölgede modern dönel kavşak inşa edilecektir. Ayasofya Kavşağı gibi ışıksız olarak hizmet verecek olan bu kavşak ile trafik akışkanlığı sağlanacaktır. Ayrıca Reşadiye Kavşağının bittiği noktadan itibaren akıllı dönel kavşağı da içine alacak şekilde Devlet Karayolu yeniden düzenlenecek ve Sahil Yolu bağlantısı sağlanacaktır. Reşadiye Kavşağının hemen doğusunda akıllı dönel kavşağın tamamlanmasıyla bölgede trafik sorunu kalmayacaktır. İnşallah bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Pazarkapı'daki trafik sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Trabzon'da trafik sorunu yaşanan tüm bölgeleri teker teker çözüme kavuşturacağız" dedi.