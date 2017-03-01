01.03.2017 10:06:40

Pazardaki fiyat kartonlarında 'Hayır' mizahı

'Sakin Şehir' olarak bilinen İzmir'in Seferihisar ilçesinde, genelikle salı günleri kurulan pazardaki üreticiler, tezgahlarında yazdıkları mizahi sloganlarla referandum öncesi renkli görüntüler oluşturdu.

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'Sakin Şehir' olarak bilinen İzmir'in Seferihisar ilçesinde, genelikle salı günleri kurulan pazardaki üreticiler, tezgahlarında yazdıkları mizahi sloganlarla referandum öncesi renkli görüntüler oluşturdu.Seferihisar ilçesinde, salı günleri kurulan ve sadece Seferihisar ve köylerinde yaşayanların kendi ürettiklerini satabildikleri üretici pazarında, meyve ve sebzeler referandum öncesi sloganlarla süslendi. Pazarcı esnafı, normalde fiyat yazdıkları karton parçalarına bu kez birbirinden ilginç sloganlar yazdı. 'Limon gibi sıkılmaya hayır', 'Soyulup soğana çevrilmeye hayır', 'Yemezler hayır' 'Hayırlı pazarlar', 'Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha hayır' gibi sloganlar görenleri gülümsetti.Bir grup vatandaşla birlikte pazara giderek referandumla ilgili çalışmalar yapan Seferihsar Belediye Başkanı Tunç Soyer, esnafa ve vatandaşlara 'Neden hayır?' dediklerini anlatarak, cuma günü Seferihisar'da gerçekleşecek Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konferansının tanıtıldığı el ilanlarından dağıttı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, pazar yeri ziyaretinin ardından da sosyal medya hesaplarından "Salı Pazarındaki üreticilerimizi ziyaret ettik, hayırlı işler diledik" mesajı yayınladı.