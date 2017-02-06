06.02.2017 13:13:34

Pazarcılardan vatandaşa çağrı

Fatsa Pazarcılar Derneği Başkanı Kemal Çatalkaya, işlerinde gözle görülür bir düşüş olduğunu, vatandaşların pazar yerlerini tercih etmesini beklediklerini söyledi.

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Fatsa Pazarcılar Derneği Başkanı Kemal Çatalkaya, işlerinde gözle görülür bir düşüş olduğunu, vatandaşların pazar yerlerini tercih etmesini beklediklerini söyledi.Fatsa'da pazarcı esnafının artık tezgahını kurmakta bile zorlandığını belirten Başkan Kemal Çatalkaya, "İşlerimizde durgunluk var. Bunun nedeni ise ekonominin hareketli olmaması. Bölgemizde 2 ay ekonomi canlı oluyor ve bu durumdan fındığı bağlı olarak ilerliyor. Diğer 10 ay ise günü kurtarma çabasında herkes işini yapıyor. Fındık para etmeyince bölge halkı gerçekten zor günler geçiriyor. Esnaflarımız birlik ve beraberlik içinde ticaretini kurulan pazarlarda yapıyorlar. Biz burada 5-10 lira kazanıp geri döndüğümüz günler oluyor. Bazen siftah bile etmediğimiz zamanlarda oluyor. Buranın kurulması toplanması başlı başına bize maliyettir. Pazar günübirlik bir yer. O yüzden herkes müşterilerine özenle davranıyor. Herkesin kurulan pazar yerlerine gelip buradaki esnaflardan alışveriş yapmasını talep ediyorum" dedi.