25.01.2017 18:47:11

Pazarcılar Federasyonu Başkanı'ndan Candan'a ziyaret

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TUSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı ziyaret etti.

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Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TUSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı ziyaret etti.Ziyarette geçtiğimiz haftalarda kapatılan Çarşamba Pazarı yeri ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Karaca ve Candan, pazarın bundan sonra Yenidoğan 4. Sokak'ta kurulması hususunu görüştü.Kırıkkale Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı ve aynı zamanda TUSPAF Başkan Vekili Orhan İba, ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür, Çorum Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çarşamba günleri Pazar yeri bulunması konusunda esnafın mağdur olmaması için uzun süredir yer arayışını sürdürdüklerini söyledi.Bütün esnafın tezgâh kurabileceği alan olarak Yenidoğan 4. Sokak'ın talep edildiğini ifade eden Turhan Candan, "Sebzeciler ve Pazarcılar Odası'ndan bu yönde gelecek olan resmi talep yazısının ardından pazar yeri ile ilgili nihai kararımızı vereceğiz. Mahalle sakinlerimizin de sıkıntı yaşamamaları için Belediyemiz gerekli tedbirleri alacak." dedi.TUSPAF Genel Başkanı Ali Karaca da, ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, pazar yeriyle ilgili yapıcı yaklaşımı nedeniyle Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve Başkan Yardımcısı Turhan Candan'a teşekkür etti.