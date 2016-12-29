29.12.2016 23:25:23

Pazar yerine IŞİD saldırısı

IŞİD'in pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda 60 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgede IŞİD, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. IŞİD'in intihar saldırısında Azez'e bağlı Savran kasabasındaki pazar yeri kan gölüne döndü.

Patlamanın şiddetiyle çok sayıda araç hasar görüp yanarken, evler ve dükkanlar da yerle bir oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; patlamada 60 sivil öldü, aralarında çocuklarında olduğu çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılıp tedaviye alınan yaralılar arasında çok sayıda ileri derece yanık olanların bulunduğu öğrenildi.

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