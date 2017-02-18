18.02.2017 17:58:40

Pazar yerinde arabalı alışveriş dönemi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz aylarda hizmete giren Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nda yeni bir uygulama başladı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz aylarda hizmete giren Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nda yeni bir uygulama başladı.Vatandaşların alışverişlerini yaparken ellerinde uzun süre poşetleri taşıyarak pazar yerini dolaşmalarına son verecek uygulama ile artık isteyen vatandaşlar alışveriş arabalarını kullanabilecek. Haftada çarşamba ve cumartesi olmak üzere 2 gün pazar kurulan yerde, pazara gelen vatandaşların arabasını otoparka park ederek ve pazar arabasını alıp yürüyen merdivenle ya da asansörle üst kata çıkıp alışverişini yapabilmeleri planlandı. Uygulama memnuniyetle karşılandı.