07.05.2017 13:38:51

Payas'ta taze fasulye hasadı başladı

Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.

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Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.İlçeye bağlı Karacami Mahallesi'nde üretilen tarla fasulyenin hasadına başlandı. Üreticilerden Ahmet Özer, taze fasulyesinin kilosunu 5 liradan satıldığını söyledi. Özer, "Bu yıl çiftçimizin açısından bolluk ve bereket yılı olsun. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzünü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi.