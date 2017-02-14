14.02.2017 12:33:34

Payas'ta servis şoförlerine seminer verildi

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrenci servis şoförlerine seminer verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrenci servis şoförlerine seminer verildi.Payas Selim Şahin Konferans salonunda gerçekleşen seminere Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlayan Ersular, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ okul müdürleri servis şoförleri katıldıKomiser İbrahim Özyer tarafından verilen seminerde şoförlere okul servis araçlarının denetimleri, önceki yıllarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, öğrenci servislerinde bulundurulması gerekenler, emniyet kemerinin önemi, güvenli öğrenci bindirme ve indirme, öğrencilerle diyaloglar konusunda bilgiler aktardı.Seminer sonrasında şoförler ise karşılaştıkları zorluklar, trafikte yaşadıkları sıkıntılar ve okul önlerinde karşılaştıkları park sorunlarını dile getirerek çözümü konusunda emniyetten ve belediye yetkililerinden yardım istedi.Payas Öğrenci Servis Yetkilisi Eşref Karacan, verilen seminerden dolayı emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Okul önlerinde yaşadıkları park sıkıntısını dile getiren Karacan, "Öğrencileri indirmek ve özellikle okul çıkışlarında öğrencileri almak için okul önünde beklememiz gerekiyor. Okul önlerinde park yeri olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu sebeple okul önlerinde servis araçları için park yeri gösterilmesini istiyoruz" dedi.