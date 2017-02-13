13.02.2017 20:13:33

Patlayan tüpten çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.Olay, saat 18.00 sularında Yavuz Mahallesi Peştamalcı Caddesi'nde bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Evde bulunan Gülter Turan (64) komşuları tarafından dışarı çıkartılırken, kısmen felçli olan eşi Süleyman Turan (66) ise itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin ardından itfaiye aracının merdiveniyle balkondan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Süleyman Turan, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen Turan ve eşinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.