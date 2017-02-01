01.02.2017 16:44:19

Patlayan kalorifer borusu paniğe neden oldu

Aksaray'da üç katlı apartmanın bodrum katındaki kalorifer kazanının borusunun patlaması paniğe neden oldu.

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Aksaray'da üç katlı apartmanın bodrum katındaki kalorifer kazanının borusunun patlaması paniğe neden oldu.Olay, Hürriyet Mahallesi 4718 Sokak'ta bulunan üç katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katında bulunan kalorifer kazanın borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın gürültüsü ve çıkan duman nedeniyle paniğe kapılan apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri patlamaya müdahale ederken, 112 Acil Servis ekipleri ise dumandan etkilenenlerin olup olmadığını kontrol etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede tamamen söndürülürken, yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.