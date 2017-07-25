25.07.2017 09:14:05

Patlamaya hazır 2 EYP ele geçirildi

Tunceli'de patlatılmaya hazır gömülü halde 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 24 Temmuz 2017 Tarihinde saat 05.40 sıralarında merkez Gökçek Mahallesi bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilmiş ve patlamaya hazır vaziyette basma düzenekli 2 adet EYP ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.